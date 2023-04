Arrestato il pusher di Marebello con 130 grammi di stupefacenti vari

Droghe per tutti i gusti quelle che vendeva tra il parco Pertini e la spiaggia tra i Bagni 100 e 110, a Marebello di Rimini, e che gli sono costate le manette. Ad essere arrestato con quasi 130 grammi di stupefacenti vari è stato un 27enne straniero che, nel pomeriggio di giovedì, è finito nella rete del Nucleo di Sicurezza Urbana della Municipale di Rimini. Gli agenti, da tempo, sorvegliavano la zona dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che parlavano di via vai sospetti e di un giro di spaccio. Il personale della Locale, col supporto dell'unità Cinofili, ha iniziato a pattugliare l'area tenendo sotto controllo alcuni personaggi per poi entrare in azione nel momento in cui hanno assistito allo scambio tra una delle persone seguite e un giovane, giunto da poco nella zona.

Dopo un inutile tentativo di fuga gli agenti hanno fermato il sospettato, mentre tentava di liberarsi di altro materie che aveva con se. Dalla ricerca, fatta con l’aiuto dell’unità cinofila “Bruce” e la successiva perquisizione personale, è emerso che l’uomo nascondeva complessivamente 129,1 grammi, suddivisi in diversi tipi di sostanze stupefacenti: tra cui 46,30 grammi di eroina; 81,60 di hashish e 1,20 di marijuana, in parte già confezionati in singole dosi pronte alla vendita.

La sostanza stupefacente è stata messa sotto sequestro insieme alla somma di 520 euro che l’uomo deteneva, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo aveva con se anche un coltello e tutto l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento delle singole dosi. Il 27 enne ha trascorso la notte nella stanza di sicurezza del Comando di Polizia Locale. Venerdì mattina il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto con il pusher che è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".

