Col visto turistico arriva in Riviera per spacciare, arrestato con oltre un etto di cocaina

Indagine lampo dei carabinieri di Misano che, dopo una serie di appostamenti, hanno arrestato uno spacciatore e recuperato la sua scorta di cocaina per un peso complessivo di 130 grammi. A finire nella rete dei militari dell'Arma è stato un albanese 25enne arrivato in Italia con un visto turistico. Non è la prima volta che, dall'Albania, utilizzano questo sistema per arrivare nel nostro Paese e mettere in piedi una veloce rete di spaccio. Lo straniero è stato così monitorato dagli inquirenti che, nella giornata di giovedì, lo hanno fermato per un controllo Oltre ad alcune dosi di cocaina trovate nelle sue tasche, in un nascondiglio ricavato nel cruscotto della sua vettura sono state trovate altre 24 dosi dello stupefacente mentre altri 105 grammi sono stati scoperti in un deposito a lui riconducibile oltre a denaro in contanti e il kit dello spacciatore. Arrestato, il 25enne è stato processato per direttissima venerdì mattina. Difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, che ha chiesto i termini a difesa, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del carcere in attesa della prossima udienza.

