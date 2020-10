Auto dei sanitari danneggiate: arriva il contributo per comprare i pezzi di ricambio

L'Anaao-Assomed dell'Emilia-Romagna contribuirà all'acquisto dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione della auto dei sanitari danneggiate nel parcheggio dell'ospedale di Rimini qualche giorno fa. Lo annuncia il sindacato dopo il gesto di generosità della Cooperativa carrozzieri di Rimini e San Marino disponibile a riparare gratuitamente i danni.

"Ci sembra indispensabile, come rappresentati dalla Dirigenza medica e sanitaria, far sentire concretamente la nostra vicinanza a chi è stato colpito in maniera così vergognosa", spiega Anaao-Assomed che dunque, "in attesa che l'Ausl Romagna si attivi in difesa dei suoi dipendenti, stanzia un contributo a supporto parziale delle spese".