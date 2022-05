Il Bonus psicologo è realtà, un fondo integrativo da 110 mila euro destinato ad adolescenti e caregiver

“Con l’approvazione di giovedì, 5 maggio, da parte del Distretto socio sanitario di Rimini Nord al Bonus psicologico, quello che avevamo annunciato nelle scorse settimane è finalmente realtà: andiamo a mettere in campo un contributo economico per quelle cittadine e quei cittadini che non avrebbero la possibilità di intraprendere dei percorsi di psicoterapia e a cui ora, grazie alle risorse previste dal Distretto, viene garantito questo diritto". Ad annunciarlo è l'assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda. La misura ha un valore totale di 110 mila euro che si integra e aggiunge a quella che predisporrà il Governo nazionale. "Questo significa che come territorio potremo allargare la platea di beneficiari, includendo in questo aiuto di carattere economico un numero ancora più ampio di destinatari. Probabilmente siamo gli unici a farlo a livello locale con una operazione ad hoc", aggiunge l'assessore Gianfreda.

Le categorie a cui è rivolto sono due (con reddito che non superiore ai 25 mila euro): i caregiver, ovvero coloro che si occupano di persone non autosufficienti, per i quali è stato definito un pacchetto di 70 mila euro, e i giovani adolescenti (40 mila euro), che hanno particolarmente sofferto le limitazioni della pandemia e la quotidiana relazione con il concetto di morte e malattia che il Coronavirus ha inevitabilmente esacerbato.

Per quanto riguarda i primi, a segnalarlo deve essere o l’assistente sociale o il diretto interessato allo sportello sociale, mentre, sul fronte dei ragazzi, a presentare la domanda dovrà essere o un Centro per le Famiglie o lo sportello di ascolto scolastico - dice Gianfreda -. Con il via libera, dunque, andiamo a rispondere a una richiesta che viene dai cittadini, e soprattutto da tante ragazze e ragazzi che avevano chiesto a gran voce al Governo di portare avanti la proposta del Bonus. Una necessità che risponde a un bisogno interiore e che finalmente rompe alcuni stereotipi e tabù che per tanti anni, e in parte ancora oggi, hanno stigmatizzato il tema del benessere psicologico, relegandolo a dei piani inferiori della scala delle priorità della sanità".

Al Distretto socio sanitario di Rimini Nord appartengono i Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Sant’Agata Feltria, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio.