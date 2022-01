Buon compleanno Federico Fellini. "La sua eredità valorizzata con un museo unico al mondo"

Buon compleanno Federico Fellini. Le celebrazioni per il 102° compleanno, nato a Rimini il 20 gennaio 1920, prevedono una serie di eventi. È evidente come, al di là del palinsesto di celebrazioni, la grande novità dell’universo felliniano per questo genetliaco sia l’apertura degli spazi museali a lui dedicati, disposti lungo i tre assi del castello malatestiano, del palazzo del Cinema Fulgor e della grande area urbana di collegamento tra i due spazi.

“Buon compleanno Federico - è il commento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Dopo l’apertura del Fellini Museum, Rimini entra in un’altra dimensione per ciò che riguarda la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell’opera e dell’eredità del Maestro. Nelle prossime settimane definiremo non solo gli strumenti promozionali ma soprattutto l’organizzazione e la governance di un Museo unico al mondo, per caratura del personaggio, per contenuti (al centro sono le opere e non solo i memorabilia), per spazi utilizzati”.

Le celebrazioni per i 102 anni di Federico Fellini

Per i 102 anni dalla nascita di Federico Fellini doppio appuntamento al Cinema Fulgor. Giovedì 20 gennaio alle ore 21 Francesca Fabbri Fellini presenterà il suo cortometraggio “La Fellinette”, vincitore del Premio Speciale 75 ai Nastri d’Argento 2021. Un mix di fiction e animazione omaggio al grande Federico, lo zio regista, e al suo mondo, che prende vita nella memoria di un sogno infantile a partire da un disegno che il Maestro realizzò per lei ritraendola sulla spiaggia invernale di Rimini intitolato appunto “La Fellinette”. Nel cast la partecipazione straordinaria di attori come Milena Vukotic, Ivano Marescotti e Bustric. A precedere, il concerto del Duo Trabace “Sognare Fellini. Visioni e amarcord sonori di Nino Rota”, una sorta di “omaggio onirico” al sodalizio artistico che ha forgiato nel tempo un vero e proprio genere musicale. I musicisti Angelo e Alessandro Trabace ripercorreranno con il pubblico i grandi temi composti da Nino Rota per i suoi film (“Amarcord”, “La dolce vita”, “8 e 1⁄2” , “La strada”, “Casanova” e molti altri) trascritti e liberamente rivisitati al pianoforte e violino.

Proseguono inoltre le proiezioni al Cinemino allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, dove ogni martedì saranno proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si potranno vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti: domani giovedì 20 gennaio, Roberto Rossellini con "Il Generale della Rovere" (20 gennaio), mentre martedì 25 gennaio “Il Bidone” di Federico Fellini. Le proiezioni del Cinemino sono riservate ai visitatori di FM – Fellini Museum.

Fino al 23 gennaio, infine, sarà possibile visitare la mostra, curata da Luca Cesari “Nel Mondo di Tonino Guerra”, allestita nelle sale dell'Ala di Isotta di Castel Sismondo e organizzata in collaborazione con l'Associazione culturale Tonino Guerra.