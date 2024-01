Concessioni, balneari esausti: "Altri 4 mesi di proroga uno stillicidio, senza regole nessuno investe"

“Condividiamo le motivazioni con sui il governo ha risposto all’Europa, però non possiamo più andare avanti a proroghe”. Continua a tenere banco, in un clima di assoluta incertezza, il futuro delle spiagge e delle concessioni balneari. A intervenire è Mauro Vanni, responsabile della Cooperativa bagnini di Rimini Sud e presidente del sindacato Balneari Emilia Romagna. “Sono ormai passati mesi dalla mappatura, ci aspettavamo che fosse già tutto consegnato all’Europa. Altri quattro mesi di proroga sono uno stillicidio verso una categoria che aspetta di poter programmare gli investimenti”.

Insomma anche gli stessi imprenditori balneari sono ormai esausti. Da un lato sono preoccupati sulla prosecuzione o meno delle loro attività, dall’altro restano fermi senza investire perché il rischio di impresa con l’attuale scenario è troppo elevato. “Inoltre – sottolinea Mauro Vanni - molti Comuni hanno già avviato l’atto di indirizzo in proroga al 2024, ma di fatto hanno dato via alle evidenze pubbliche senza una indicazione Nazionale. Il rischio grave è che ogni amministrazione farà i bandi per conto suo mettendo in confusione una categoria che si troverà con disparità ingestibili”.

La categoria chiede chiarimenti e indicazioni precise. “Mi auguro non servano altri 4 mesi per decidere sul futuro del nostro settore. Il bisogno di chiarezza è urgente. Il risultato che è emerso dalla mappatura è ottimo, ma bisogna andare a contrattare per poter fare un decreto legislativo in grado di accogliere le indicazioni. Siamo preoccupati per i tempi, anche perché così si lascia carta bianca alle amministrazioni”.

“Non si può andare avanti a forza di proroghe – conclude Vanni -, c’è bisogno di certezze. Ci sono elementi che possono mettere in salvaguarda le nostre imprese, ma bisogna andare in Europa e pretendere il giusto riconoscimento alla luce dei risultati che sono emersi dalla mappatura. Per gli imprenditori del settore oggi non si può programmare il lavoro, ma siamo un settore importante per l’economia Nazionale, aspettiamo i decreti legislativi per mettere in sicurezza il settore”.