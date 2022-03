Coronavirus, l'assessore alla Sanità Donini di nuovo positivo: "Il Covid si è preso la sua rivincita"

Sono tanti i casi di reinfezione da Coronavirus. Tra questi c'è anche l'assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini, che venerdì mattina ha comunicato tramite i social di aver contratto nuovamente il covid, dopo averlo avuto nel marzo 2020 nel pieno della prima ondata. "Sintomi influenzali, tampone positivo. Il Covid con me si è voluto prendere la sua rivincita - scrive l'assessore Donini - Resterò isolato a casa, ma ugualmente operativo. E spero presto, grazie alle vaccinazioni eseguite, di tornare al lavoro sul territorio in presenza".

La variante Omicron 2, infatti, si sta diffondendo molto velocemente con una contagiosità che, secondo gli esperti, è ancora più alta della Omicron '1'. I sintomi della variante riportati più comunemente sono gli stessi dell'influenza: stanchezza, mal di testa, prurito in gola e raffreddore leggero.