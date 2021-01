Covid, altri due sacerdoti colpiti dal virus

Il Covid continua a diffondersi fra i sacerdoti. Ad essersi contagiati sono altri due parroci riminesi, don Sanzio Monaldini, parroco di Morciano, e don Giovanni Vaccarini, parroco di Miramare. Il primo è asintomatico, mentre il secondo ha sintomi lievi. Vista la positività di don Sanzio, don Francesco, don Jean Paul e don Egidio sono in quarantena fiduciaria e per questo motivo sono sospese le celebrazioni liturgiche feriali. La diocesi cercherà di garantire una messa nelle chiese periferiche con l’aiuto di preti esterni. Anche don Giovanni osserverà la quarantena e ci saranno quindi modifiche per le celebrazioni.

Invece, per quanto riguarda i frati del convento di S. Maria delle Grazie a Covignano due padri anziani risultati positivi sono ricoverati in ospedale, e anche gli altri due sono ancora in quarantena. Rimangono quindi sospese le celebrazioni liturgiche al Santuario. Notizia positiva invece per don Davide Pruccoli, parroco di S. Andrea in Besanigo, che è ritornato in parrocchia in condizioni discrete di salute dopo avere superato il covid, e anche don Egidio Brigliadori, rettore del Santuario di Montefiore, è ritornato a Morciano e ha ripreso a seguire a distanza il Santuario. Inoltre, è tornato in canonica a Misano anche don Roberto Zangheri, il religoso però ha bisogno di riabilitazione fisioterapica dopo la lunga malattia.