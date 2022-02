Dallo psicologo per superare i disagi della pandemia. Da Cgil e Federconsumatori una convenzione

La Cgil di Rimini e la Federconsumatori hanno stilato una convenzione con lo studio di Psicologia di Maurizio Cottone che consentirà l’accesso al servizio dei rispettivi iscritti che ne faranno richiesta. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto importante su numerosi aspetti della vita delle persone, incluso il lavoro, con risvolti preoccupanti anche sulla salute psico-emozionale.

Tra i diversi fattori a causa del disagio vi sono lo spettro di una recessione economica, la paura di perdere il posto di lavoro, il cambiamento di abitudini consolidate, insieme alla necessaria acquisizione di nuove, per far fronte alla situazione pandemica. Il prolungarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria ha comportato un aumento di pressione e paura e una cronicizzazione dello stress legato al lavoro, che, se prolungato nel tempo e accompagnato da elevata intensità, potrebbe determinare un esaurimento delle risorse psicologiche e in alcuni casi favorire l’insorgere del burn-out.

Questa iniziativa si prefigge l’obbiettivo di poter dare una risposta a coloro che, per problemi economici, non riescono a permettersi sempre tale servizio, confidando che, nell’interesse della salute e del benessere delle persone, venga istituito al più presto lo psicologo di base.

Il primo colloquio sarà gratuito e avverrà presso lo studio (o via web) del medico Maurizio Cottone, iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti dell’Emilia Romagna, eventuali ulteriori colloqui saranno concordati direttamente con il professionista che applicherà, come da convenzione, una tariffa calmierata.