Gli alberi pagano il prezzo del maltempo: diversi crolli di piante in tutto il territorio

La giornata di maltempo, caratterizzata da pioggia e vento, ha provocato diversi disagi dovuti principalmente al crollo di alcuni alberi che hanno poi invaso la strada. Nel tardo pomeriggio di martedì erano 5 gli interventi dei vigili del fuoco dei quali, il più grave, è stato in via Covignano. Le radici di un grosso pino, all'altezza del civico 154, hanno ceduto e il tronco si è inclinato per poi finire col bloccare la strada in entrambi i sensi. Sul posto, oltre alla Municipale che ha provveduto a deviare il traffico, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta. Le previsioni meteo, al momento, non sono incoraggianti e indicano forte pioggia per tutta la giornata di mercoledì.

