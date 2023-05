Il SuperEnalotto bacia Bellaria, con un 4SS e un 4 bottino di 67 mila euro. "Qui mai vinto così tanto"

Dopo i 50 mila euro vinti con un Gratta&vinci al Bar Millenium di Rimini in occasione del 25 Aprile, arriva anche per il 1° maggio una vincita significativa in provincia di Rimini. Questa volta attraverso il Superenalotto. Un fortunato cliente della tabaccheria Luisa Riccardi di Bellaria Igea Marina, al civico 2 di viale Italia, si è portato a casa un bottino di oltre 67 mila euro, nel dettaglio 67.496,28 euro. A darne comunicazione è la Sisal. Il fortunato ha centrato un punto 4 SS e 1 punto 4. La combinazione vincente è stata 21, 43, 55, 56, 73, 89 J 13, SS 2.

Se si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 29 aprile, con il Jackpot che arriva a 24,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 2 maggio, può comunque ritenersi soddisfatto chi ha vinto alla tabaccheria di Bellaria. Gli stessi titolari sono rimasti sorpresi della vincita: “Ho visto attraverso il borderò che c’era stata una vincita significativa ma non avevo nemmeno saputo quantificare il valore complessivo, attendavamo una comunicazione dalla Sisal – racconta la titolare -. Tant’è che non abbiamo nemmeno preparato nulla, in quanto è arrivato come un fulmine a ciel sereno: nella nostra attività non avevamo mai in passato registrato una vincita così significativa. Non ho nemmeno idea di chi si possa trattare: durante questo fine settimana, complice anche il 1° maggio, sono passate in tabaccheria tante persone. Potrebbe anche trattarsi di un turista, se così è stato avrà sicuramente trascorso a Bellaria un bel fine settimana. Al momento nessun cliente ci ha fornito informazioni, per cui non sappiamo proprio di chi si tratti”.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato nel complesso 494.369 vincite.