Accusato di violentare l’amica della figlia ospite in casa: arrestato

Una vicenda che presenta diversi lari oscuri quella che, nella mattinata di domenica, ha visto un 47enne della Valconca venire arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 20enne. La vittima, nella sua denuncia, ha raccontato di essere arrivata in Romagna ospite di un'amica figlia del presunto violentatore. Le due ragazze, dopo aver trascorso la notte nei locali della movida, erano tornate a casa per andare a dormire quando a un certo punto la figlia del padrone di casa si sarebbe allontanata dalla camera da letto per fare una doccia. Sarebbe stato a questo punto che il 47enne, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è entrato nella stanza per infilarsi sotto le coperte e iniziare a palpeggiare pesantemente l'amica della figlia nelle parti intime.

Terrorizzata per quanto accaduto, la presunta vittima si è così rivolta ai carabinieri che su disposizione del pubblico ministero di turno hanno arrestato l'uomo. In un primo tempo il 47enne, già noto alle forze dell'ordine e conosciuto per i suoi problemi di alcolismo, si sarebbe giustificato spiegando di aver chiesto alla moglie un rapporto sessuale e quando la donna si è rifiutata scacciandolo dal letto matrimoniale in preda all'alcol avrebbe cercato di soddisfare le sue voglie sulla 20enne. L'uomo, nella giornata di mercoledì, sarà ascoltato dal gip per l'interrogatorio di garanzia.