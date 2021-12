I drive-through sono al collasso, oltre 200 autovetture in coda davanti all'ospedale

Nel giorno in cui a Rimini si registra il dato più alto di nuovi positivi in un giorno, i drive-through per l'esecuzione del tampone in auto sono al collasso. Si registrano code infine nel nuovo punto tamponi (il terzo) nel parcheggio del Toy's, ma oggi anche il punto all'ospedale Infermi è in forte difficoltà. Nel primo pomeriggio si è formato un serpentone di auto infinito, tutti bloccati in strada in attesa del tampone. E' un susseguirsi di suoni di clacson.

La prima corsia nord che porta all'ospedale risulta completamente bloccata, in coda ad attendere pazientemente il proprio turno si contano 200 autovetture. Viale Luigi Settembrini è completamente invaso da persone che si stanno recando in ospedale e il serpentone si protrae ormai anche lungo tutta la via Lagomaggio fino alla rotonda con via Fada.

"E' incredibile, è tutto bloccato - dice un residente della zona -, una coda del genere, così lunga, non si era mai vista prima". Per fare un tampone sono richieste anche un paio d'ore d'attesa. Il problema è legato agli addetti al tracciamento che sono passati dai 32 di un anno fa ai 21 odierni.

Il Comune mettere a disposizione del personale per il tracciamento

Il Comune di Rimini nel frattempo rinnova la collaborazione con l’Azienda sanitaria a supporto del contrasto del Covid-19, mettendosi a disposizione per affiancare il personale del Dipartimento di Igiene pubblica nell’attività di contact tracing. Così come accaduto lo scorso anno, alla luce dell’attuale situazione sanitaria e dell’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19, l’Amministrazione ha confermato all’Ausl Romagna la disponibilità a collaborare, andando a rinforzare temporaneamente l’organico dedicato al servizio di tracciamento attraverso il proprio personale. Nelle scorse ore è stata inviata una comunicazione ai dipendenti comunali per chiedere la disponibilità a lavorare negli uffici Asl del Colosseo nell'attività di tracciamento dei contatti dei soggetti positivi al virus, telefonando agli utenti e fornendo informazioni ai cittadini.