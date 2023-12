Bruna deceduta sul colpo dopo l'investimento, si indaga per accertare la dinamica del sinistro

Sono sconvolti gli amici e i parenti di Bruna Cavalli, la 31enne che sabato sera ha perso la vita investita da una Volkswagen Tiguan mentre si trovava sul ciglio della Statale 16. La ragazza, nata in Albania, era stata adottata da piccola da un coppia che abita in un comune vicino Rimini e per diversi anni ha lavorato come cameriera all’osteria "La chiacchera". Un incidente drammatico che l'ha uccisa sul colpo mentre l'amica che si trovava con lei, una 21enne di origini indiane, ha riportato la frattura del femore ed è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena dove i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni. Sarà proprio quest'ultima, nei prossimi giorni, ad essere ascoltata dagli inquirenti della Polizia Stradale di Rimini che indagano per ricostruire la dinamica del sinistro e capire cosa ci facessero le due ragazze sul ciglio dell'Adriatica all'altezza del "Mondo Convenienza" in un tratto particolarmente buio della Statale. L'ipotesi più probabile, al momento, è che entrambe si stessero dirigendo in un locale della zona. Alla guida del Tiguan un 60enne bellariese, che in quel momento stava viaggiando in direzione di Riccione, per portare un conoscente in ospedale. L'uomo, sotto choc dopo aver centrato le giovani, ha spiegato fin da subito che era troppo buio e non aveva visto le due figure sul lato della carreggiata. Dai primi rilievi sarebbe emerso che non c'è traccia di frenata prima dell'impatto.