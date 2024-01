Cicloturista travolta mentre era in gita sulle colline riminesi, chiesto omicidio stradale per il camionista

Era l’8maggio scorso quando una cicloturista francese perse la vita in un drammatico incidente. Il sinistro si verificò intorno alle 14.20 di quel pomeriggio, sulla Trasversale Marecchia nei pressi del ristorante Squadrani. Otto mesi dopo l’incidente mortale, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente del camion, un 48enne italiano residente a Rimini, per omicidio stradale.

Secondo i rilievi che erano stati eseguiti sul posto dalla polizia Municipale di Santarcangelo era parso chiaro come la vittima, in vacanza a Cesenatico, stesse pedalando insieme ad altri ciclisti tra cui il marito in direzione di via Santa Cristina. Il gruppo, compatto, avrebbe affrontato una curva a esse poco dopo di via Saragusa con la vittima che si trovava nella parte più esterna. In quel momento, nello stesso senso di marcia, era arrivato il camion che aveva finito per travolgere la donna schiacciandola sull'asfalto. Era subito scattato l'allarme che aveva fatto accorrere sulle colline riminesi i mezzi del 118 ma, al loro arrivo, i sanitari si erano immediatamente resi conto che la situazione era già drammatica e nonostante i tentativi di rianimazione per la 70enne non c'era stato nulla da fare. Ora spetterà al giudice decidere se l’indagato dovrà affrontare un processo.