Lo strazio di colleghi e amici dopo l'incidente. "Un uomo gentile che combatteva per le persone fragili"

I colleghi sono sotto choc. Non si danno pace, di quanto accaduto. Umberto Estate, l’uomo che ha perso la vita sulla Statale 16 dopo l’impatto tra la sua motocicletta e due autovetture, era un operatore socio sanitario. Lavorava a Luce sul Mare, un centro di riabilitazione che si trova a Bellaria Igea Marina, ed era ben voluto da tutti. La stessa struttura socio sanitaria ha dedicato parole di dolcezza e conforto alla famiglia nel ricordare Umberto, che aveva 62 anni ed era residente poco lontano dal punto in cui è avvenuto l’incidente. “Per tutti noi, per Luce sul Mare, è un giorno molto triste – scrive la cooperativa sociale sui suoi profili -, di quelli che non vorresti vivere mai. Il nostro Umberto Estate se ne è andato così, in un caldo e afoso lunedì, un incidente in moto è stato fatale per lui. Vogliamo però ricordarlo così, sorridente, bello, un uomo dal cuore gentile, disponibile, sempre pronto a combattere le battaglie per la dignità, il rispetto, di ogni persona fragile, dei lavoratori. Un grandissimo abbraccio da tutti i tuoi colleghi, caro Umberto, che oggi tristi, piangono la tua scomparsa. Condoglianze vivissime alla famiglia”.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti. Da parte di colleghi e amici. Anche a sostegno dei familiari. “Come si può spiegare a parole un dolore così – è uno dei tanti messaggi sui social -, sentivo la tua voce in ogni angolo del reparto. Sei e rimarrai in eterno una persona con un cuore enorme come l’immensità”. E ancora, i messaggi si susseguono. “Gran bella persona e professionalmente preparato. Riposa in pace bell'anima. Sentite condoglianze ai suoi cari e familiari”.