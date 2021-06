Dopo l'impatto col furgone il centauro si schianta contro auto in sosta

Tremendo incidente, nella mattinata di giovedì, in viale Torino a Riccione con un motociclista 35enne trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena a causa delle gravissime lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione verso le 9.45 un furgone Daily stava procedendo sulla strada principale in direzione di Cattolica quando ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio davanti al ristorante "La Mulata". In quel momento, dalla parte opposta, stava arrivando il centauro in sella a una Ducati Hypermotard che ha centrato in pieno il muso dell'Iveco. Un impatto che ha disarcionato il motociclista, facendolo volare per diversi metri, il cui corpo è andato a schiantarsi contro il posteriore di una Ford Fiesta distruggendolo. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 coi sanitari che hanno prestato le prime cure al centauro e poi a causa delle gravi fratture riportate hanno allertato l'eliambulanza. Stabilizzato, il ferito è stato quindi trasportato nel nosocomio cesenate. In viale Torino, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.