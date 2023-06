Tragedia al motoraduno, centauro perde la vita durante la gita in moto

Si è trasformata in tragedia la gita in moto tra le strade della Valconca e del Montefeltro per Franco Fronzoni, morcianese 69enne, che ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica mentre si trovava in sella alla due ruote. L'ex autista in pensione stava partecipando a un motoraduno con gli amici che, da Mondaino, sarebbe dovuto passare per l'entroterra marchigiano-romagnolo. Con la sua Suzuki Fronzoni si trovava sulla provinciale tra Casinina e Auditore quando, secondo il racconto degli altri centauri, la moto ha iniziato a sbandare improvvisamente uscendo di strada e andando ad impattare contro un cartello della segnaletica e terminare la carambola in un fossato. Nonostante la velocità contenuta, il 69enne è apparso subito molto grave e i compagni hanno dato l'allarme che ha fatto accorrere l'ambulanza del 118. I primi soccorritori hanno trovato il centauro già in arresto cardiaco e, nonostante i disperati tentativi di far ripartire il cuore dell'uomo, alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica, e non si esclude che all'origine dell'uscita di strada ci possa essere stato un malore improvviso che ha stroncato il morcianese.