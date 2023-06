Spari in un appartamento del centro storico, due morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì (19 giugno) al numero civico 74 di via Gambalunga, a Rimini. Secondo le prime informazioni si tratta di un omicidio-suicidio e la richiesta di soccorso si è registrata attorno alle 17,15. Coinvolta nella tragedia sarebbe una coppia. Sul posto sono subito sopraggiunte le voltanti della Polizia, Carabinieri, l’ambulanza del 118 e la Polizia scientifica. Per le indagini in corso procede la Polizia.

QUI GLI AGGIORNAMENTI

Le principali notizie

Elezioni Riccione, il centrosinistra ricorre a un pool di avvocati. "Indaghi la magistratura"

Viene in Riviera per cercare lavoro e lo arrestano dopo aver depredato turisti e negozi

Confonde il Comando della Municipale con l'ambasciata e aggredisce un agente

Diportisti in difficoltà, la motovedetta della Guardia di Finanza salva 3 persone dal naufragio