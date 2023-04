L'autore della feroce rapina al centro commerciale: "Ho visto la borsa e non ho saputo resistere"

Si è tenuto nella mattinata di mercoledì l'interrogatorio di garanzia per il 38enne napoletano che, sabato scorso, è stato il protagonista di una violenta rapina ai danni di una 87enne di Novafeltria nel parcheggio del centro commerciale "Le Befane" di Rimini. Mentre l'anziana è tutt'ora ricoverata nel reparto di terapia subintensiva dell'Infermi di Rimini, coi medici che si sono riservati la prognosi a causa di un trauma cranico ma che non pregiudicherebbe la vita della paziente, il malvivente davanti al giudice ha sostenuto di non aver voluto far del male alla donna. Difeso dall'avvocato Giordano Fabbri Varliero è emerso che il rapinatore era uscito dal carcere lo scorso giugno e, come ha raccontato l'indiziato, lo scorso fine settimana era arrivato a Rimini a bordo di una Fiat 500 risultata rubata il 19 aprile nel bolognese con l'intenzione di cercare un lavoro come commesso in uno dei negozi del centro commerciale. Finita senza esito positivo la ricerca di un impiego, il 38enne ha raccontato di stare uscendo dal parcheggio notando la borsa dell'87enne incustodita sul carrello e di non aver saputo resistere alla tentazione. Il malvivente ha poi aggiunto che, una volta presa la borsa, non si è accorto dell'87enne che cercava di riprendersela e di essere partito a tutta velocità scagliando l'anziana sull'asfalto. "Non volevo farle del male" ha dichiarato. Il giudice ha comunque convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Squadra mobile, intervenuti sul luogo della rapina, quella mattina il 38enne si era aggirato più volte tra l'interno e l'esterno del centro commerciale per poi verso le 11 impossessarsi della borsa mentre l'anziana stava caricando la spesa in macchina e risalire in tutta fretta nell'abitacolo della 500 per ripartire a tutta velocità. L'87enne, però, aveva cercato di fermarlo infilandosi nel finestrino dell'utilitaria per riprendersi il maltolto ma, il ladro, aveva spinto sull'acceleratore travolgendola e facendola rovinare a terra per poi fuggire a tutta velocità.

A dare l'allarme erano stati i presenti che, oltre alla polizia di Stato, hanno chiesto aiuto al 118 con un'ambulanza che si era precipitata sul posto. Mentre gli inquirenti cercavano di capire cosa fosse successo, l'87enne era stata soccorsa dai sanitari e poi trasportata d'urgenza all'Infermi di Rimini. In via Caduti di Nassirya erano intervenuti anche gli investigatori della Squadra Mobile che, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti, avevano acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano gli ingressi del centro commerciale.

Grazie alle immagini era stato possibile risalire al numero di targa della 500 utilizzata dal rapinatore, risultata rubata in provincia di Bologna lo scorso 19 aprile. Gli ulteriori accertamenti sui video, uniti alle testimonianze di quanti avevano assistito alla rapina, avevano permesso di ottenere una buona descrizione del malvivente con gli investigatori che erano sono messi a setacciare il database delle forze dell'ordine per riuscire ad accertarne l'identità. Grazie al lavoro certosino del personale della Mobile era stato così possibile identificare il rapinatore per un 38enne residente nel casertano, già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati contro la persona. Erano scattate le ricerche in tutta Italia e, nella notte tra sabato e domenica, gli inquirenti erano riusciti a rintracciare la Fiat 500 che si muoveva nel tratto pugliese dell'A14 tra Cerignola e Andria. Allertati i colleghi pugliesi, era partita la caccia all'auto in fuga che era stata individuata e fermata in provincia di Pescara col 38enne al volante che è stato arrestato.