La biblioteca è chiusa ma il prestito dei libri continua in piena sicurezza

La Biblioteca comunale di Riccione rimarrà chiusa al pubblico fino al prossimo 3 dicembre per effetto del Dpcm 3 novembre 2020 ma è già stato attivato un servizio sostitutivo di prestito librario e di riconsegna dei volumi in piena sicurezza con prenotazione telefonica o via e-mail.

L’utente potrà prenotare al telefono (0541 600504) o via e-mail (biblioteca@comune.riccione.rn.it) i volumi desiderati e concordare l’orario del ritiro, che avverrà nell’atrio delle biblioteca, a distanza e in piena sicurezza. Allo stesso modo avverrà la riconsegna dei volumi già letti, che potranno essere depositati in un apposito contenitore, senza alcun contatto con il personale. I volumi rientrati, come da vigente protocollo di sicurezza, rimarranno in quarantena per sette giorni prima di essere rimessi in catalogo. Gli appuntamenti avranno una cadenza di 15 minuti ciascuno a partire dalle ore 9 alle ore 18,45 di ogni giorno dal lunedì al sabato.

Attraverso Scoprirete (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do), il catalogo online della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, che con oltre 200 biblioteche, tra cui quella di Riccione, copre le Province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e la Repubblica di San Marino, si accede ai servizi online e ad una infinità di risorse digitali: quotidiani e riviste digitali, ebook, audiolibri, video, e-learning, Immagini storiche digitalizzate e tanto altro. La Biblioteca e il Museo del Territorio rimarranno chiusi mercoledì per la ricorrenza di San Martino, patrono della città.