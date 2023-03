La città si mobilita per Vasco. Il sindaco: "Sarà un concerto allo stadio Neri con 24 mila spettatori"

Torna la stagione dei concerti. Con i big della musica ad affollare la Riviera. Ne è convinto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Al primo cittadino l’onore di raccontare i dettagli che hanno portato all’accordo per la data zero del concerto di Vasco Rossi a Rimini. “Ringrazio Vasco Rossi e Live Nation per lo splendido rapporto che prosegue nel tempo, per la nostra città quella del 2 giugno sarà sicuramente una bella giornata di festa. La trattativa è durata due mesi e sono molto contento, perché questo concerto sono certo che ci caratterizzerà ancor più come città della musica e per prossimi grandi eventi”.

La location per Vasco

Per lo svolgimento della data zero del tour di Vasco, nella serata del 2 giugno (a breve tutte le info per i biglietti), il Comune effettuerà interventi allo stadio Romeo Neri per circa 350 mila euro. La capienza per i concerti sarà portata dagli attuali 13/14 mila a circa 24 mila persone. “Per consentire allo stadio un ampliamento della capienza si rendono necessari una lunga serie di accorgimenti – spiega il sindaco Sadegholvaad -, ma si tratta di un investimento per noi a lungo termine. In quanto sono lavori che ci consentiranno di avere uno stadio pronto per futuri concerti”. Va specificato che non ci saranno ampliamenti alle tribune, ma ci saranno una serie di migliorie: “In particolare apriremo dei nuovi varchi, per garantire ingressi e uscite di sicurezza – spiega il primo cittadino -, il nostro obiettivo è quello di avere uno stadio Neri sempre più polifunzionale”. Il nuovo campo in sintetico e la pista di atletica saranno coperti con delle apposite piastre, mentre il palco sarà lo stesso che verrà poi montato in tutti gli altri concerti del tour di Vasco.

VASCO RE DI RIMINI - Concerto "zero" allo stadio Neri e per un mese ospite in città

Un mese in città

“Le date precise sono ancora in via di definizione – spiega il sindaco -, ma Vasco sarà con noi in città per quasi un mese, in vista delle prove generali. In questo periodo non vorremo essere invadenti, ma ci saranno sicuramente molte occasioni per far sentire a Vasco il calore della città che ha imparato a conoscere e sono certo ad apprezzare nel corso degli anni”. Secondo il primo cittadino l’arrivo di Vasco aprirà anche a nuove collaborazioni: “Non nascondo che chi produce eventi, di fronte a questa nuova location, si è già fatto sentire”.

Torna il Tim Summer Hits?

Nel frattempo dopo Vasco, Rimini sogna anche un ritorno in diretta Rai. Come avvenuto lo scorso anno, quando durante la Notte Rosa ci furono le due serate del Tim Summer Hits, con una lunga serie di artisti pronti a salire sul palco di piazzale Fellini. “Proprio in queste ore arriva in città Gianni Morandi, poi il 13 maggio sarà la volta di Biagio Antonacci e si – conferma il sindaco -, stiamo lavorando anche per il ritorno di un evento in tv. Con la musica ancora una volta al centro della scena”.

Gli eventi 2023

Il 2023 vede già una programmazione di eventi, a partire già dalla primavera che vedrà il ritorno di Giardini d’autore in piazza Malatesta (18 - 19 marzo 2023 Rimini, Piazza Malatesta e Castel Sismondo Giardini d’Autore – edizione primavera), della Rimini Marathon (25 - 26 marzo) e, nella settimana di Pasqua del Paganello (8 – 10 aprile, Lungomare Murri - spiaggia 40 Paganello Paradiso). Maggio è segnato da Macfrut (3 - 5 maggio, fiera di Rimini) per poi partire con i grandi eventi sportivi a partire da Rimini Wellness (1 - 4 giugno), seguito da un grande ritorno che annunciamo per la prima volta: la Fiera di Rimini sta per concludere un accordo triennale per riportare Sportdance a Rimini a partire dal 2023 fino al 2026. Un gradito ritorno, sempre nel mese di luglio, dopo due anni in cui i campionati di danza sportiva di fatto si sono svolti in sedi diffuse e non in unico luogo.

E ancora le Frecce Tricolore il 10 e 11 giugno, il WMF - We Make future Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale il 15, 16, 17 giugno, il festival Mare di Libri il 16 - 18 giugno, il ritorno di Al Meni e della Notte Rosa dal 7 al 9 luglio. E ancora a fine giugno Biglietti agli amici (27 - 29 giugno Rimini centro storico) e del Festival del mondo antico. Tra la fine di luglio e agosto, piazza Malatesta sarà teatro di eventi spettacolari che faranno sognare e trasformeranno l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare (a cura di Festi Group), fino alla fine di agosto con il Meeting (20 - 25 agosto). Il 2023 sarà un anno di grande musica a Rimini, con protagonisti assoluti della scena italiana tra cui - dopo il concerto di Claudio Baglioni a san Valentino - vedremo Gianni Morandi dare il via da Rimini al suo tour dopo il grande successo di Sanremo, Biagio Antonacci, Giorgia, i dj internazionali della Rimini Beach Arena che torna sulla spiaggia di Miramare da metà luglio a fine agosto, e che già ha annunciato Lazza come il primo headliner confermato per la terza edizione del Mamacita Festival.