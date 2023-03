Sfonda il finestrino e ruba lo zaino nell'abitacolo in pieno giorno, arrestato in flagranza

E' stato arrestato in flagranza e deve rispondere dei reati di furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità il cittadino marocchino arrestato, nella mattinata di sabato, dal personale della Questura di Rimini. Il malvivente, in pieno giorno, è stato sorpreso mentre si aggirava in viale Tirrenia per poi prendere di mira una veicolo parcheggiato in strada. Lo straniero, poco dopo le 10, aveva afferrato un sasso e rotto il finestrino anteriore per poi impossessarsi di uno zaino custodito nell'abitacolo. Le mosse sono state notate da un passante che ha chiamato il 112 facendo accorrere una pattuglia delle Volanti. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno bloccato il ladro che si stava allontanando con la refurtiva in spalla. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, è emerso che in un primo momento aveva dato delle false generalità. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo del malvivente e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora in provincia di Rimini in attesa della prossima udienza.