Conto alla rovescia, un mese all'Adunata. "Una settimana di festa, partita la macchina dei preparativi"

Manca un mese esatto all’edizione numero 93 dell’Adunata Nazionale degli Alpini. E in città iniziano i preparativi per l’evento dell’anno. “Ciò che emerge in queste ore – racconta Roberto Gnudi, presidente della sezione Bolognese-Romagnola -, a differenza delle altre Adunata, è un numero di pernottamenti che va ben oltre le giornate clou del sabato e domenica”.

Presidente Gnudi, sarà una festa lunga una settimana?

“Per le scorse adunate il grosso dei bus arrivava al venerdì. Rimini è un richiamo, anche per le sue spiagge e il mare, abbiamo bus organizzati che prevedono l’arrivo al giovedì e molti al mercoledì. Questo significa che molti gruppi oltre all’Adunata, sfrutteranno l’appuntamento per trascorrere qualche giorno a Rimini. Per cui stiamo già predisponendo aree bus per tutta la settimana. Questo significa, per gli albergatori, un numero maggiore di pernottamenti, con ricadute economiche”.

Da quando la città inizierà a colorarsi?

“I gruppi che fanno parte della sezione Bolognese-Romagnola sono già al lavoro per preparare e costruire i fili su cui verranno posizionate le bandiere tricolori. Per il 25 Aprile la città, nelle sue vie principali e nella zona della sfilata, sarà già addobbata a festa. Parliamo di 20 mila bandiere di grandi dimensioni. Nei prossimi giorni gli addetti della Protezione civile, con personale formato per i lavori in quota, inizieranno gli allestimenti. Una bella sorpresa arriverà poi il piazza Malatesta”.

Il campo base in via Marecchiese è operativo?

“Il campo base è operativo, li arriveranno tutti i materiali per allestire i campi, come le parti elettriche per gli attendamenti che da dieci salgono a undici per coprire le richieste. I volontari della Protezione civile sono a Rimini tutti i fine settimana, a due passi dalla Protezione civile del Comune di Rimini sono stati predisposti anche dei manufatti”.

Il programma annunciato, prima in via provvisoria, è da intendersi definitivo?

“Si il programma è definito, da qualche ora abbiamo lanciato anche le due App per telefonini, al cui interno si possono trovare informazioni sia per la cittadinanza sia per i visitatori”.

Le altre strutture quando cominceranno a nascere?

“Non molto prima della data, ora siamo sugli attendamenti per predisporre le aree di sosta, per quanto riguarda la cittadella militare e storica saranno allestite una settimana prima per creare meno disagi possibili”.