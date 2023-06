Microspie nell'auto dell'ex generale, ex buttafuori a processo

E' a processo con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata in concorso un ex buttafuori riminese 51enne imputato per aver spiato, con una serie di apparecchiature elettroniche, l'ex generale della Guardia di Finanza Enrico Cecchi già comandante provinciale delle Fiamme gialle di Rimini. A scoprire di essere finito nel mirino era stato lo stesso alto ufficiale che, nel 2019, aveva scoperto una microspia e un Gps montati sulla sua auto facendo così partire una denuncia. Le indagini della Finanza avevano permesso di risalire all'ex buttafuori, che materialmente avrebbe installato le apparecchiature e seguito l'ex generale, e un 40enne cesenate che avrebbe fornito al primo delle sim definite "irrintracciabili" da utilizzare nelle microspie. Quest'ultimo è uscito dal procedimento giudiziario patteggiando e ottenendo l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Nel dibattimento è stato sentito, per ora, solo Cecchi che ha ricostruito la sua versione del movente che avrebbe spinto qualcuno a intercettarlo. Secondo l'ex generale, andato in pensione diversi anni fa, nel 2018 aveva iniziato un lavoro come consulente esperto per il Segretario di Stato alle Finanze di San Marino, Marco Gatti. L'alto ufficiale si è detto convinto che, a ordinare l'installazione delle microspie e l'operazione di spionaggio nei suoi confronti sia stata una "mano" sammarinese e lo abbia fatto per motivi politici.

Le principali notizie

Adescava i ragazzini tra le giostre, l'orco del luna park dichiarato incapace di intendere e volere

Nel 1843 nascevano i Bagni Marittimi, una mostra in spiaggia racconta 180 anni di storia del turismo

Il presidente dei bagnini: "Mancano i turisti tedeschi, ma a luglio e agosto rifioriamo"

Nominato il commissario straordinario per la Romagna: il Governo sceglie il generale Figliuolo