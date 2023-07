E' tra i migliori piloti al mondo, ma non aveva la patente. Il "Bez" ora potrà portare in moto la fidanzata

Ora potrà portare la sua fidanzata a fare un giro in moto. Dalla pista alla strada: è uno dei migliori piloti al mondo ma Marco Bezzecchi non aveva la patente. Questo fino a lunedì (3 luglio) quando si è presentato a Pesaro per l'esame e ottenere così la patente, come riportato dall'Ansa. Per il 24enne riminese esame brillantemente superato, mettendo durante i test tutte le attenzioni del caso e mostrando grande disciplina. Secondo all'ultimo gp di Assen, terzo nel mondiale piloti, Bezzecchi ha sostenuto l'esame all'autoscuola Bassani di Pesaro: prima il percorso con i birilli, poi il test su strada e tutto è andato liscio.

"Marco è stato prudente - ha raccontato al giornale "Il Resto del Carlino" l'ingegner Massimo Papa della motorizzazione di Pesaro che ha fatto l'esame - e non è una cosa nuova per i piloti che in genere sono molto più precisi e attenti alla guida di qualsiasi altra persona, hanno più paura degli altri sulla strada, mentre il ragazzino normale si sente più sicuro e spavaldo. I piloti sono abituati a guardare sempre a destra e sinistra perché sanno che il pericolo sta sempre dove uno meno se lo aspetta".