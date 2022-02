Minorenne precipitato dalla balaustra, il gestore del Jolly: "Ha fatto tutto da solo"

Dopo la notizia del 17enne che, sabato notte, è precipitato dal soppalco della discoteca Jolly di Novafeltria riportando un trauma cranico in seguito al volo di oltre 2 metri, ad intervenire è il gestore del locale per fornire la sua versione alla luce di ricostruzioni che sarebbero "contrastanti". "A seguito di visione delle registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso del locale già nelle mani delle autorità intervenute - spiega Francesco Pula - possiamo affermare con certezza che il ragazzo, senza alcun motivo, ha volontariamente scavalcato la balaustra del primo piano, lanciandosi al piano di sotto, sopra i divanetti. Lo staff ha immediatamente prestato i primi soccorsi e fatto evacuare il locale in attesa dell'intervento del competente personale sanitario. Ad oggi rimangono del tutto ignoti i motivi del gesto, ma ciò che hanno documentato le telecamere a circuito chiuso del locale è chiaro ed incontrovertibile: il ragazzo si è dapprima avvicinato alla ringhiera, poi, con un balzo felino, si è gettato di sotto, da solo e senza l’interazione di alcuno. La speranza dello staff è di non dover assistere a nuovi episodi del genere e di mantenere quello spirito di sano divertimento che ha accompagnato da 20 anni a questa parte le nuove generazioni che si sono succedute nella frequentazione del Jolly".