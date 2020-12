Nasce l'olio Clemente, un'eccellenza bio del territorio che sarà donata a chi vive in difficoltà

L’agricoltura a sostegno delle politiche sociali: nasce l’Olio Clemente. “E non è un caso che proprio dalla terra, bene fondamentale alla sussistenza d’intere generazioni, così come dal nome scelto - spiega il Vicesindaco con delega all’Agricoltura, Fabio D’Erasmo - discenda il messaggio, ben riconoscibile, di forte appartenenza all’identità comunitaria. Dalla nostra terra arriva uno dei prodotti principe dell’economia locale. Il cui valore, non soltanto simbolico, si traduce in elemento catalizzatore dell’impegno volto a mantenere e ribadire una sensibilità diffusa nei confronti delle fasce meno abbienti”.

Spremuto da olive di proprietà comunale, l’extra vergine biologico imbottigliato dall’Amministrazione verrà distribuito in beneficenza - come già accade da diversi anni - ad iniziare dalle famiglie con difficoltà economiche. Rispetto al recente passato, l’Evo ricavato dalle piantumazioni curate dall’Ente presenta nel 2020 un’etichettatura più completa. Introducendo anche un primo riferimento a quello che negli obiettivi del Comune punta a divenire un vero e proprio progetto di veicolazione di un’eccellenza.

“Il tema della valorizzazione delle tipicità distrettuali - dice la Sindaca Mirna Cecchini - ha assunto una valenza innegabile, soprattutto sotto il profilo della conoscenza dei territori e del turismo dell’autenticità che va ben al di là dei confini regionali. Oltre a definire una peculiarità di prodotto da destinare in beneficenza, crediamo sia interessante sviluppare, in prospettiva, un’idea di patrimonializzazione dell’Evo sanclementese. Non va dimenticato, infatti, come San Clemente rivesta un ruolo di primo piano nell’ambito dell’enogastronomia in Valconca. Vino e olio ne sono gli ambasciatori universali”.