Nuovi bar e ristoranti, giochi d'acqua e più varchi verso il mare: Rimini disegna la spiaggia del futuro

Una spiaggia da vivere tutto l’anno. Moderna, green e con nuovi servizi. E’ quanto si immagina per la Rimini balneare del futuro. E per raggiungere questi obiettivi, lo strumento è il nuovo Piano dell’arenile, che avvia ufficialmente l’iter di percorso per la rigenerazione di tutte quelle aree che vanno dal lungomare allo specchio d’acqua dell’Adriatico. Le strategie sono state presentate in commissione consiliare nella giornata di lunedì (5 giugno) e i prossimi step prevedono l’arrivo del progetto in giunta verso la fine dell’estate, l’avvio delle osservazioni formali e la discussione in consiglio comunale. Il piano è ambizioso: perché prevede in primis l’avvicinamento delle strutture di reception, bar e ristorazione nelle immediate vicinanze del lungomare e dove già realizzato del Parco del Mare. Ma non solo: si punta a destagionalizzare la spiaggia con locali aperti sul lungomare, una migliore sicurezza in spiaggia con torri faro e videosorveglianza, un maggior numero di accessi pedonali direttamente al mare come avviene ora per piazzale Kennedy e incentivi a chi si aggregherà in micro e macro aggregazioni per giochi d’acqua e aree per zone pranzo e picnic.

Gli obiettivi strategici sono ben chiari: migliorare la qualità tramite il rinnovamento completo delle strutture di spiaggia e alleggerimento delle superfici, innovare il prodotto turistico, migliorare e aumentare le connessioni con il Parco del Mare, aumentare la fruibilità della spiaggia e migliorare la resilienza e sostenibilità ambientale della fascia a mare.

Per immaginare il restyling fondamentale sarà la promozione delle aggregazioni e accorpamento degli stabilimenti balneari, dando al tempo stesso però tempi di attuazione brevi e più semplici. Attualmente gli operatori che hanno già riqualificato sono una minoranza, con gli investimenti fermi da almeno 15/20 anni: 524 metri quadrati sul litorale sud di Rimini, 1.429 metri quadrati a San Giuliano, 1.753 metri quadrati sul litorale nord. Un totale che non va oltre un 8/9% rispetto ai 44.414 metri quadrati inseriti nel Piano arenile.

“Stiamo iniziando a gettare le linee guida – spiega l’assessora al Demanio Roberta Frisoni -, con un confronto con tutte le categorie e le associazioni della città interessate. Contiamo di concludere il percorso entro la fine del 2024, un percorso che non è per nulla facilitato in quanto dovrà procedere parallelo a quello della Bolkestein per la definizione delle concessioni. Gli investimenti sono fermi al palo, ma vogliamo fare capire al governo che non si può procedere nell’incertezza: mancano i decreti attuativi e c’è bisogno di un quadro preciso perché c’è chi, come Rimini, e altri non lo faranno, hanno intenzione di dare un nuovo volto alle spiagge per il futuro. Con nuovi servizi, soluzioni green e al contempo seguendo quei processi di tutela ambientale, con salvaguardia dell’arenile”.

Nel nuovo Piano dell’arenile si prevedono poi nuovi accessi pubblici al mare, prendendo spunto da piazzale Kennedy, questi sono localizzati nel progetto iniziale in piazzale Marvelli, Benedetto Croce, Lagomaggio e ai giardinetti di Rivazzurra. Nella zona Nord, tra Rivabella e il porticciolo di Viserba, c’è allo studio anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale.

Le principali notizie:

I carabinieri del Comando provinciale stilano il bilancio: crimini in lieve diminuzione

Appena rilasciato dalla Questura mette a segno un furto e finisce nuovamente in manette

Tolta la patria potestà al femminicida reo confesso che uccise la compagna davanti al bambino

Uccise la moglie durante un raptus di follia, nuova perizia psichiatrica sull'assassino