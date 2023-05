Un Porto canale in stile "spiaggia di Parigi", nel futuro "boulevard blu" e il Parco del Mare a San Giuliano

L’illustrazione delle azioni comprese nella strategia di trasformazione urbana sostenibile per il porto canale e la riqualificazione di San Giuliano mare, è stato il primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì (4 maggio). I consiglieri hanno condiviso le slide di presentazione del progetto “Rimini, di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu”. Una strategia suddivisa in cinque azioni infrastrutturali, che proietta Rimini nel 2030, dando ulteriore stimolo al processo di radicale rigenerazione urbana perseguita in questi anni seguendo gli indirizzi del Piano e del Masterplan strategico.

Come noto infatti con la strategia Atuss, presentata dal Comune di Rimini e approvata dalla Regione, si prevedono una serie di interventi che si concentrano in particolare su un’area di vitale importanza, sia per la blue economy sia per il valore fortemente identitario che racchiude: il porto canale-fluviale e San Giuliano mare. Complessivamente si tratta di azioni del valore di 10,5 milioni di euro, di cui l’80% (8,4 milioni) finanziato attraverso le risorse disponibili dai fondi Fesr e Fse+ e il restante in capo all’Amministrazione Comunale di Rimini.

Nell'intervento introduttivo alla presentazione, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha sottolineato come la strategia Atuss non sia uno spot, ma 'il tassello di un puzzle molto ambizioso, il cui disegno complessivo e specifico aveva contribuito l'intera comunità, in tutte le sue componenti, ideando e approvando, proprio in consiglio comunale, il Piano Strategico di Rimini'. La riqualificazione del porto canale di Rimini, dunque, 'è una scelta strategica dentro una programmazione complessiva della città in cui motore e centro sono le persone, le loro relazioni con i luoghi, il loro benessere, la loro libertà. Potere fruire in sicurezza di ogni parte del territorio, nessuno escluso, è il principio cardine della stessa idea di democrazia. Il Lungofiume riqualificato creerà una nuova sinergia anche con le attività del Porto e della Darsena, potenziando la competitività di quest’ultima tra i porti turistici del Mediterraneo. La stessa San Giuliano Mare, dopo vent’anni dall’insediamento della Darsena, verrà riqualificata, completando il progetto “Parco del Mare” nell’unico tratto finora non ancora progettato. L’auspicio è quello di favorire la rigenerazione di San Giuliano quale quartiere marinaro creativo contemporaneo, capace di offrire molteplici attività e servizi fortemente ispirati ai principi dell’Economia Blu e in grado di soddisfare una domanda sempre più multiforme ed esigente. La strategia Atuss 2021-2027 per Rimini renderà quindi finalmente possibile completare la grande infrastruttura fisica verde e blu urbana che caratterizzerà la “cartolina” di Rimini dei prossimi decenni, in piena coerenza con l’Agenda 2030 Onu in tutte le sue dimensioni di sostenibilità, economica, sociale e ambientale”.

Successivamente alla presentazione della strategia Atuss 2021-2027, il Consiglio comunale è proseguito con l’approvazione dei seguenti punti, previsti all’ordine del giorno:

2. “Modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023”, approvato con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti.

3. “Approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023 . Variazione al bilancio di previsione 2023/2025”, approvato con 19 voti favorevoli, 11 contrari e 0 astenuti.

4. “Debiti fuori bilancio: riconoscimento di legittimità ai sensi dell’articolo 194 D.lvo n. 267/ 2000”, approvato con 19 voti favorevoli, 12 contrari e 0 astenuti.

5. “Modifiche al DUP 2023/2025 - variazione al bilancio di previsione 2023/2025” , approvato con 19 voti favorevoli, 8 contrari e 0 astenuti.