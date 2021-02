Povertà, in un anno dalla Regione 100 milioni: "Non basta". L'identikit dei più fragili

La Regione Emilia-Romagna chiede fin da ora la proroga del blocco degli sfratti e dei licenziamenti, misure che fin qui hanno 'tenuto a bada' la crisi sociale innescata dalla pandemia. "Mi auguro che quei blocchi, sia dei licenziamenti che degli sfratti, continuino e siano prorogati fino a che non ce ne sarà bisogno per via dell'emergenza", dice la vicepresidente della Regione, Elly Schlein, titolare del Welfare nella giunta di viale Aldo Moro.

In una informativa tenuta martedì mattina in commissione, Schlein ha fatto il punto di tutte le misure sociali messe in campo dalla Regione in quest'ultimo anno per fronteggiare la crisi. Misure, ammette la stessa vice di Stefano Bonaccini, che ancora però non bastano a risolvere i problemi in emersi con il Covid. La pandemia infatti, ha fatto emergere pienamente difficoltà già esistenti ma che prima restavano nascoste: tante infatti le segnalazioni dei sindaci su persone che si rivolgono ai servizi per la prima volta.

"Certamente dovremo dare di più- dice- ma intanto da inizio emergenza abbiamo già mobiliato più di 100 milioni di euro in una situazione di bilancio non facile per la Regione, per effetto di maggiori spese per sul versante sanitario e delle minori entrate per il calo del Pil". Una risposta "significativa, anche se non basta a colmare il fabbisogno- dice ancora Schlein- ma non ci fermeremo fino che ci sarà a anche una sola persona in difficoltà a portare a tavola un pasto caldo".

L'ultimo rapporto Caritas, ha sottolineato poi Schlein in un passaggio della relazione, "ci dice molto su dove sta battendo la difficolta'": l'identikit di chi soffre maggiormente delle nuove povertà è "donna, italiana, con figli, tra 35 e 45 anni".

(fonte Agenzia Dire)