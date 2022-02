Gli studenti riminesi scelgono ancora per la maggioranza il liceo. L'88% si è iscritto online

Terminate le scuole medie, gli studenti della Provincia di Rimini scelgono per la maggiore i licei. E' quanto emerge dallo studio diffuso dall'Ufficio scolastico regionale. In vista del prossimo anno scolastico i nuovi iscritti al liceo saranno 1.615, rispetto ai 1.010 per gli istituti tecnici e i 456 per i professionali. Per un totale di 3.081 nuovi iscritti alle superiori. Per quanto riguarda gli altri ordini di grado, nuovi iscritti alle Primarie pari a 2.402 e alle secondarie di Primo grado (medie) per 2.885.

In Emilia-Romagna l’88% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione on line senza avvalersi dell’intermediazione delle scuole, mentre il 12% di esse si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche. Per accedere alservizio “Iscrizioni on-line” era necessario avere un’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o eIdas (electronic authentication and signature). Circa il 97% delle iscrizioni è avvenuta con l’utenza Spid.

Complessivamente le iscrizioni agli Istituti tecnici e professionali, rispettivamente del 36,1% (tecnici) e del 16,1% (professionali), superano quelle ai licei, che raccolgono il 47,8%. delle domande. L’Emilia-Romagna registra la percentuale più elevata di iscrizioni ai professionali, a fronte di un dato medio nazionale fermo a 12,7%.