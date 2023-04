Recuperato il cadavere del pescatore scomparso, giallo sull'affondamento del moscone

Il moscone, un vecchio patino del salvataggio, era stato individuato semiaffondato nella mattinata del 24 aprile dai soccorritori che cercavano il corpo di Mario Mazzotti il pescatore 83enne scomparso in mare la sera di domenica scorsa e una volta riportato a terra dalla motovedetta della Guardia Costiera è stato possibile individuare una delle probabili cause dell'affondamento che ha portato la morte dell'anziano. Un tappo di uno dei due galleggianti, infatti, era saltato dalla sua sede facendo così imbarcare acqua. Una falla che avrebbe potuto destabilizzare il moscone fino a far cadere in mare l'anziano uscito per recuperare le nasse nello specchio di mare tra i Bagni 81 e 82 di Rimini. Un tuffo mortale che non ha lasciato scampo all'83enne il cui corpo è stato individuato nella tarda mattinata di martedì da un elicottero dell'Aeronautica Militare impegnato, insieme alle motovedette della Capitaneria di Porto e del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, nelle ricerche del pescatore.

L'83enne, secondo quanto emerso, era un pescatore appassionato ed esperto ed era solito pescare nel tratto di mare dove ha perso la vita. L'anziano, infatti, aveva un'autorizzazione per calare le nasse a circa 200 metri dalla riva e nel tardo pomeriggio di domenica era attivato in spiaggia per andare a raccoglierle. L'ultimo a vederlo era stato il bagnino dello stabilimento 81 che, come al solito, aveva scambiato qualche battuta con lui. Nella serata del 23 aprile i famigliari, non vedendolo rientrare, avevano dato l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi e per tutta la giornata di lunedì lo specchio di mare era stato battuto dalle motovedette col supporto dall'alto dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Le ricerche erano state interrotte al tramonto e riprese nella mattinata del 25 aprile. Ad individuare il corpo senza vita dell'anziano è stato un elicottero dell'Areonautica Militare che ha poi avvisato i natanti coi militari della Capitaneria che hanno provveduto al recupero della salma e del moscone e al trasporto fino al porto di Rimini.