La segreteria del Pd: "No all'asta, l'ex colonia Bertazzoni deve restare un bene pubblico"

"La messa all’asta della ex colonia Bertazzoni è la mossa più scontata che l’amministrazione comunale potesse mettere in atto per dismettere un bene pubblico che, rappresentando un pezzo importante di storia della nostra città, secondo noi dovrebbe essere riqualificato in ottica di una destinazione che dovrebbe comunque avere una valenza pubblica" è quanto sostiene la segreteria del Partito Democratico di Riccione. In una nota scritte aggiunge: "Non si contesta la dismissione di un bene in quanto tale, ma il fatto di perseguirla oggi, in un periodo storico in cui le risorse per rigenerare il patrimonio immobiliare sono ingenti, grazie al Next Generation Ue".

Sono già tante le ex colonie private che tra Riccione e Rimini sono in vendita, peraltro con scarsi risultati nella conclusione delle transazioni e quindi nella futura trasformazione in strutture turistico ricettive così come previsto dalla normativa riguardante i condhotel. "Il prezzo fissato di 9 milioni produrrà quasi certamente a un’asta deserta, cosa che poi porterà l’amministrazione alla facoltà di fare una trattativa privata ad un prezzo nettamente inferiore. Il caso della ex sede della Cgil ha fatto scuola da questo punto di vista. Un immobile pubblico quale è la ex colonia Bertazzoni a nostro avviso dovrebbe mantenere una destinazione di interesse pubblico".