Il Rotary sempre al fianco della sanità pubblica, donato un ecografo di ultima generazione

Un nuovo ecografo palmare di ultima generazione è stato consegnato all'Unità Operativa di Cure Primarie di Rimini, per il progetto sperimentale di attivazione dell’ecografia generalista in supporto alla visita di medicina generale presso la Casa di Comunità di Coriano, sede di attivazione di questo servizio che si estenderà anche ad

altre Case di Comunità e Nuclei Cure Primarie. Si tratta di uno dei tre ecografi donati dal Rotary International ad ognuno dei tre dipartimenti di Cure Primarie e Medicina di Comunità aziendali, più precisamente una Sonda

ecografica portatile Wireless Cardio+Convex+Linear Color Doppler.

La Sonda Ecografica Wireless è un piccolo ecografo, leggero, e portatile, tascabile e soprattutto senza fili, si interfaccia con tablet, smartphone o Pc, essendo compatibili con i sistemi operativi iOS, Android e Windows.

Strumenti già utilizzati nella eco esplorazione toracica a casa del paziente da parte dei medici Usca durante la pandemia da Covid19, rappresentano una delle opportunità tecnologiche che il medico di famiglia può utilizzare per confermare in tempo reale una ipotesi diagnostica, per documentare un reperto, per decidere di avvalersi o meno di un approfondimento di secondo livello su riscontri oggettivi.

Ha aperto il momento di incontro il direttore del distretto di Riccione Varliero, ringraziando il Rotary per questa importante donazione, che arricchisce la Casa della comunità di Coriano e si va ad aggiungere a tante altre iniziative del Rotary in questo delicato e complesso periodo per la sanità pubblica. “Siamo molto grati al Rotary per

questa donazione - dichiara Antonella Dappozzo - direttrice della Unità operativa di Cure Primarie di Rimini, che ci permette di attuare il progetto pilota di un ambulatorio di ecografia generalista per tutto il Nucleo Cure Primarie di Coriano. Il supporto ecografico alla visita medica tradizionale negli ambulatori di medicina generale è uno strumento di grande importanza in un’ottica di evoluzione culturale e operativa del ruolo della Medicina Generale, in grado di apportate numerose informazioni aggiuntive di supporto alla visita e con una risposta immediata a molti quesiti clinici. Non si sostituisce alla ecografia specialistica ma va nella direzione di quella qualificazione dell’assistenza territoriale che il Pnrr mette al centro dello sviluppo dei prossimi anni”.

“Siamo molto soddisfatte di questa nuova dotazione – afferma Sonia Pivi, Mmg Coordinatrice del Nucleo di Cure Primarie di Coriano - perché consente di modificare in maniera sostanziale il percorso assistenziale del paziente offrendo al medico la possibilità di orientarsi subito e di conseguenza prendere decisioni circa l'iter diagnostico e

terapeutico. Siamo il primo Ncp della provincia in cui questa attività viene implementata, e verremo seguiti sicuramente dagli altri".