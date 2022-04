I sapori romagnoli all'insegna dell'innovazione, inaugura in piazza l'osteria dotata di cameriere virtuale

Rime di sapori romagnoli. Ecco svelato il nome del nuovo locale che aprirà sabato (16 aprile) nella cornice di piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina. Una vera e propria Osteria food& drink 4.0, attiva 365 giorni l’anno, pensata e ideata da un consolidato gruppo di imprenditori Bellariesi, con lo scopo di valorizzare la città e raccontare la tradizione Romagnola in chiave moderna e innovativa.

Si parte con la colazione rivisitata in forma brunch, per passare poi alle gustose alternative di pranzo e cena, infine aperitivi e cocktail con una particolare selezione di vini, gin e vermouth locali. Sfiziose alternative da ordinare e consumare nel locale oppure portare via con il servizio d’asporto. La scelta del menù e l’ordine verrà effettuato direttamente dal cliente, attraverso la piattaforma online oppure con l’aiuto del cameriere virtuale in cassa. Una modalità innovativa che permetterà, ai turisti italiani ed esteri e al pubblico locale, di poter gustare il menù in pochi e semplici passi. Rime di sapori romagnoli rappresenta il racconto della gente di Romagna attraverso l’utilizzo di tutti i sensi: il profumo e il gusto di piatti semplici della tradizione creati con prodotti del territorio; i colori, gli arredi, le foto e le poesie dialettali, i materiali e gli oggetti, per percorrere e assaporare la lunga storia romagnola.