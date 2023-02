Nuovi servizi sanitari in alta valle del Conca, inaugurato il nuovo punto prelievi

A Montescudo è operativo un nuovo punto prelievi, gestito dall’Ausl della Romagna, presso la Cra “S. Fantini”, nell’ambulatorio sito al piano terra. I prelievi vengono fatti il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle 7,10 alle 8,10 per un totale di 15 posti disponibili a seduta. L’accesso è su prenotazione che può essere effettuata tramite i normali canali Cup, Farmacup e Cuptel. I referti potranno essere ritirati presso ogni Cup Ausl Romagna Ambito di Rimini, in ogni farmacia convenzionata oppure, per chi è in possesso del Fascicolo Sanitario Elettronico, saranno scaricabili direttamente on line.

“Con l’apertura del punto prelievi di Montescudo - dichiara il sindaco di Montescudo-Monte Colombo Gian Marco Casadei - si concretizza un impegno preso dal direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori e dal direttore del Distretto di Riccione Riccardo Varliero nell’incontro con la nostra giunta”.

Si tratta di un servizio essenziale per la popolazione dell’area più periferica della Valconca, costituita dai comuni di Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio, che conta quasi 9.000 abitanti, con una componente significativa di persone anziane.

“Con l’apertura del punto prelievi presso il “Fantini” il nostro Comune continua nella politica di potenziamento e rafforzamento sul territorio dei servizi pubblici per i cittadini” ha concluso il sindaco. Il sindaco di Sassofeltrio Fabio Medici ha dichiarato: “Ringrazio il direttore dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e il direttore sanitario Riccardo Varliero e i loro collaboratori per aver iniziato a dislocare servizi sanitari sull’alta valle del Conca romagnola. Fin da subito dopo il nostro ingresso in Emilia-Romagna, abbiamo contattato i sindaci dei comuni limitrofi per cercare di ri-orientare i servizi sanitari sull’alta valle del conca della Regione in considerazione del mutamento dei confini di Regione. Con il sindaco Gian Marco Casadei del Comune di Montescudo-Montecolombo abbiamo subito concordato sulla sua proposta di rendere funzionale un centro prelievi alla C.R.A. Fantini di Montescudo (prima noi di Sassofeltrio ci servivamo a Mercatino Conca), e assieme a lui abbiamo caldeggiato l’iniziativa con gli organi sanitari di competenza. Posso affermare che è un buon inizio, ma viste le distanze cercheremo di verificare ulteriori possibilità di avvicinamento anche di altri servizi”.