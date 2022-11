Terremoto, verifiche sulla rete ferroviaria: treni cancellati e in forte ritardo anche nel riminese

A causa della forte scossa di terremoto (con epicentro in provincia di Pesaro Urbino) di mercoledì mattina, ci sono anche forti ripercussioni sul traffico ferroviario in Romagna, specie nel riminese. In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Alle 12 di mercoledì il traffico risulta in graduale ripresa.

Aggiornamento - ore 12:00

Il traffico è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici.

I treni precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 240 minuti.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti.

I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Loreto e Ancona, tra Rimini e Cesenatico e tra Rimini e Ancona.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato tra Camerano e Rimini.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Rimini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8806 che ne attende l'arrivo.

Il treno FA 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Rimini e Camerano.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Camerano, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8803 che ne attende l'arrivo.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 11:00.

I passeggeri proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Bologna Centrale.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) oggi termina la corsa a Porto San Giorgio.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.

I passeggeri in partenza da Bologna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini Fiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01.

I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma e Reggio Emiliia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Lecce.

I passeggeri in partenza da Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto San Salvo, Termoli, San Severo, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale, Brindisi e diretti a Lecce possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Modena alle ore 11:26 e in arrivo a Lecce alle ore 19:55.

I passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni possono utilizzare da Bari Centrale i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) oggi ha origine da Pescara alle ore 18:01.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale possono utililizzare il treno IC 611 in partenza alle ore 16:00 e in arrivo a Faenza alle 16:26, Forlì alle ore 16:36, Cesena alle ore 16:49, Rimini Fiera alle ore 17:08, Rimini alle ore 17:13, Riccione alle ore 17:22, Pesaro alle ore 17:40, Fano alle ore 17:49, Senigallia alle ore 18:01, Ancona alle ore 18:23, Civitanova alle ore 18:50, Porto San Giorgio alle ore 19:00, San Benedetto del Tronto alle ore 19:26, Giulianova alle ore 19:46, Pescara alle ore 20:08, Vasto San Salvo alle ore 20:45, Termoli alle ore 21:00, San Severo alle ore 21:32, Foggia alle ore 21:51, Barletta alle ore 22:25, Trani alle ore 22:33, Bisceglie alle ore 22:40, Molfetta alle ore 22:48 e Bari Centrale alle ore 23:08.

I passeggeri diretti a Lecce possono proseguire il viaggio da Bari Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54)

FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

FR 9806 Bari Centrale (6:30) – Milano Centrale (13:25)

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

FA 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57)

IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55)

Aggiornamento - ore 10:45

Il traffico permane sospeso tra Rimini e Varano mentre il traffico è in graduale ripresa tra Falconara Marittima e Jesi. Ancora in corso l'intervento dei tecnici.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00.

I treni Alta Velocità, InterCity possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Loreto e Ancona, tra Rimini e Cesenatico e tra Rimini e Ancona.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato tra Camerano e Rimini.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Rimini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8806 che ne attende l'arrivo.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Rimini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8806 che ne attende l'arrivo.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) oggi termina la corsa a Fano alle ore 7:26.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Roma Termini.

Il treno FA 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Rimini e Camerano.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Camerano, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8803 che ne attende l'arrivo.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 11:00.

I passeggeri proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Bologna Centrale.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) oggi termina la corsa a Porto San Giorgio.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.

I passeggeri in partenza da Bologna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini Fiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01.

I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma e Reggio Emiliia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Lecce.

I passeggeri in partenza da Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto San Salvo, Termoli, San Severo, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale, Brindisi e diretti a Lecce possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Modena alle ore 11:26 e in arrivo a Lecce alle ore 19:55.

I passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni possono utilizzare da Bari Centrale i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) oggi ha origine da Pescara alle ore 18:01.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale possono utililizzare il treno IC 611 in partenza alle ore 16:00 e in arrivo a Faenza alle 16:26, Forlì alle ore 16:36, Cesena alle ore 16:49, Rimini Fiera alle ore 17:08, Rimini alle ore 17:13, Riccione alle ore 17:22, Pesaro alle ore 17:40, Fano alle ore 17:49, Senigallia alle ore 18:01, Ancona alle ore 18:23, Civitanova alle ore 18:50, Porto San Giorgio alle ore 19:00, San Benedetto del Tronto alle ore 19:26, Giulianova alle ore 19:46, Pescara alle ore 20:08, Vasto San Salvo alle ore 20:45, Termoli alle ore 21:00, San Severo alle ore 21:32, Foggia alle ore 21:51, Barletta alle ore 22:25, Trani alle ore 22:33, Bisceglie alle ore 22:40, Molfetta alle ore 22:48 e Bari Centrale alle ore 23:08.

I passeggeri diretti a Lecce possono proseguire il viaggio da Bari Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FA 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

L'aggiornamento delle 8.45

l traffico permane sospeso tra Rimini e Varano e Falconara Marittima e Jesi, ancora in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi termina la corsa a Camerano alle ore 7:08.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 8:21 a Porto San Giorgio.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01.

I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi ha origine da Modena (11:26)

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno InterCity 607 che ne attende l'arrivo.

L'aggiornamento delle ore 8.00

Alle 8 di mercoledì mattina, il traffico permane sospeso tra Rimini e Varano e Falconara Marittima e Jesi, ancora in corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è fermo dalle ore 7:05 tra Osimo e Camerano.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 7:23 a Fano.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

L'aggiornamento delle 7.15

Il traffico è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Ancona.

In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è fermo dalle ore 7:05 tra Osimo e Camerano.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 7:23 a Fano.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 7:43 a San Benedetto del Tronto.