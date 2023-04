Trova la moglie senza vita, anziano si suicida per la disperazione

Duplice tragedia a Bellaria, nella mattinata di lunedì dove un 80enne, dopo aver trovato la moglie senza vita deceduta per cause naturali, si è suicidato. Il dramma si è consumato in un'abitazione di via Polo dove, secondo quanto ricostruito, l'anziano ha trovato la 79enne, che era malata da tempo con patologie legate all'età, esanime. Disperato per la scomparsa della moglie, l'uomo ha scritto un biglietto per poi togliersi la vita. A scoprire i tragici decessi sono stati i carabinieri di Bellaria che hanno eseguito i sopralluoghi di rito all'interno dell'appartamento e informato il magistrato di turno.

Le notizie del 24 aprile

Ubriaco sperona e ferisce gli agenti, arrestato dopo una folle fuga

Esce in mare col moscone per pescare e non rientra, scattano le operazioni di ricerca

Spacciatore arrestato in discoteca: "La droga l'ho comperata sul dark web"