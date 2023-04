Ubriaco sperona e ferisce gli agenti, arrestato dopo una folle fuga

Non contento di aver seminato il caos sulle strade di Riccione un 35enne già noto alle forze dell'ordine ha cercato di investire un agente della Municipale che gli intimava l'alt per poi picchiarne un secondo. Il parapiglia è iniziato poco dopo le 2, nella notte tra sabato e domenica, quando una pattuglia della Locale che stava effettuando un posto di controllo lungo viale Abruzzi nella zona delle discoteche si è vista arrivare una Bmw a tutta velocità. Intimato l'alt alla potente vettura, il guidatore per tutta risposta ha spinto sull'acceleratore e sterzando in direzione dell'agente che per evitare di essere centrato si è gettato lungo il ciglio della scarpata che costeggia la carreggiata. Mentre la Bmw fuggiva a tutta velocità è scattato l'allarme facendo intervenire tutte le pattuglie disponibili a sirene spiegate. Il fuggitivo, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha iniziato a compiere una serie di manovre spericolate "bruciando" i semafori rossi che incontrava.

Tallonata dalle pattuglie, la Bmw ha continuato ad ignorare i segnali di alt fino a speronare un'auto della Municipale con un'agente che ha riportato delle lesioni tanto da essere costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Una volta fermato, il 35enne sceso dall'abitacolo ha iniziato a dare in escandescenza e solo l'intervento congiunto di diversi agenti ha permesso di bloccarlo in sicurezza. Sottoposto all'etilometro, il guidatore ha fatto segnare un tasso di oltre 1,5 g/l. La notte di follia gli è costata l'arresto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie aggravate, guida in stato d’ebbrezza alcolica in orario notturno. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e aggiornato il processo con rito abbreviato al prossimo 15 maggio.

