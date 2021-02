Vaccino, via al siero per il personale scolastico in Romagna: l'arrivo delle dosi a Rimini

È iniziata martedì in Romagna la consegna dei vaccini per la somministrazione al personale scolastico. Si parte con le prime 20 dosi del vaccino Astrazeneca a ciascuno dei 270 medici di medicina generale della provincia di Ravenna, secondo le modalità di ritiro contenute nell'informativa inviata. Mercoledì, la consegna avverrà per i 255 medici della provincia di Forlì-Cesena e giovedì 25 sarà la volta dei 222 della provincia di Rimini.

Le successive consegne, precisa l'Ausl Romagna, saranno pianificate sulla base dell'approvvigionamento dei vaccini. Hanno diritto al vaccino, ricorda l'Azienda sanitaria, gli operatori scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, dei servizi educativi 0-3 anni, degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di età pari a 64 anni e 364 giorni. Le modalità di prenotazione e l'organizzazione delle sedute vaccinali nei confronti degli assistiti che si sono rivolti al proprio medico è demandata al singolo Nucleo di cure primarie: la vaccinazione può avvenire nel singolo ambulatorio o per medicina di gruppo o nell'ambito della sede di Nucleo. Dopo aver ricevuto l'appuntamento dal proprio medico, ci si dovrà presentare muniti di autocertificazione e scheda anamnestica già compilate. Si può scaricare la modulistica dal sito dell'Ausl Romagna. (Agenzia Dire)