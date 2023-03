Vandali in azione allo stadio del baseball, fracassate tutte le finestre dell'impianto sportivo

Un raid in piena regola quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando, i soliti ignoti, hanno preso di mira lo stadio del baseball di Rimini in via Monaco. I vandali, secondo quanto ricostruito, avrebbero scavalcato la recinzione dell'impianto sportivo e una volta dentro si sono divertiti a fracassare tutte le finestre lanciando dei sassi per poi fuggire indisturbati. Un gesto gratuito dal momento che gli autori non sarebbero entrati nella struttura. Spetterà ora al Comune di Rimini formalizzare una eventuale denuncia contro ignoti dal momento che l’impianto sportivo è tornato nella disponibilità dell’ente dopo il contenzioso con la società Asd Rimini Baseball.