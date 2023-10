Fine settimana dal sapore autunnale con la Sagra della Castagna, Tartufo bianco ma anche arte e cultura

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai, tingendosi di molteplici colori, sfumature e fragranze. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere.

Si parte (o meglio, prosegue) con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato a Sant’Agata Feltria e la sagra della castagna a Montefiore Conca. Non mancano le mostre, le visite guidate e tante altre attività. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

La musica è protagonista nel fine settimana di Rimini. Prosegue l'appuntamento con la 74° edizione della Sagra Musicale Malatestiana, durante la quale sul palcoscenico del Teatro Galli si susseguiranno storici della musica e autorevoli divulgatori. A tal proposito, nella serata di venerdì 20 ottobre il visionario allestimento di Daniele Spanò e Luca Brinchi dell'opera Perseo e Andromeda conquisteranno coloro che vorranno immergersi in una serata in compagnia dei talentuosi artisti che hanno immaginato l’opera del celebre compositore siciliano Salvatore Sciarrino, come un’installazione video e sonora attraverso la quale dare nuovo risalto alle straordinarie potenzialità drammaturgiche della partitura.

Si mangia e si beve

Il mese di ottobre non intende rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola, celebrando così le eccellezze e squisitezze del terriorio. Ad adempiere questo "goloso" compito, proseguirà la cittadina di Sant’Agata Feltria con la Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato. Per l’occasione il borgo si trasforma in un luogo dove immergersi in un'atmosfera suggestiva e profumata, passeggiare nelle vie e nelle piazze ad ammirare le numerose tipicità. Ogni domenica sarà possibile scoprire come il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi. La visita al paese è anche l'occasione per ammirare gli antichi monumenti di alto valore architettonico.

Spostandoci poi nell'entroterra, a Montefiore Conca la castagna continuerà adessere protagonista della città e dei palati di tutti coloro che vorrano cedere e concedersi ad un fine settimana all'insegna del gusto e delle tipicità autunnali. Giunta alla 59esima edizione, la Sagra della Castagna è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dei sapori d’autunno che troveranno nel borgo malatestiano un ricco mercato di prodotti agro-alimentari e stand gastronomici. Per i più golosi ci saranno caldarroste, cucinate nelle maniere più disparate e accompagnate da ottimo vino. Ad arricchire la manifestazione, spettacoli musicali e danze con i quali "scaternarsi" e "prendere fiato" dalle ghiotte leccornie presenti.

Appuntamento a teatro

A Poggio Torriana, a partire da domenica 22 ottobre si accendono i riflettori su Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti contemporanee con ospiti d'eccezione. L'appuntamento domenicale vedrà fino al 7 aprile un susseguirsi di proposte che spazieranno dal teatro alla poesia, dalla musica al cinema, con un’attenzione ad alcune giornate in particolare come quella della Memoria e la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Incontri e manifestazioni

Spazio nel fine settimana anche al ricco calendario di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria, all'interno del progetto "Ritorno all'Astoria", tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e svariate tipologie di attività.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. Con l'imminente arrivo della stagione estiva, riprendono anche le visite guidate alla scoperta Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. Nella giornata di sabato 21 ottobre, infatti, sarà possibile immergersi in un percorso attraverso il quale ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella medesima giornata, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, attraverso la quale sveleremo un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci condurrà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale avremo l'opportunità di parlare di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Spostandoci poi nell'entroterra, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia per valorizzare e fare conoscere a cittadini e turisti i geositi della Valmarecchia, propone per la stagione autunnale un ricco calendario di escursioni tra cui scegliere e cimentarsi, da eseguire a piedi o in bicicletta.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

A Riccione, a partire da venerdì 25 agosto gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno la mostra itinerante Una vita contro la mafia, un'esposizione attraverso la quale per 57 "simbolici" giorni, i 26 totem e 104 manifesti di cui è composta, racconteranno di coloro che lottarono duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.