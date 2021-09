Aggressione all'imprenditore, Sadegholvaad: "Tenere alta la guardia contro la criminalità organizzata"

"La crisi economica e la crisi pandemica che hanno messo in ginocchio le imprese, rendono ancora più nevralgico e sensibile il settore economico e finanziario di un territorio ricco come quello romagnolo", afferma il candidato sindaco del centrosinistra

"Non possiamo fare finta di niente. Non possiamo dire ‘è successo in provincia di Forlì-Cesena’. Ce ne sono già troppi che tirano sospiri di sollievo e sollevano polemiche quando la cronaca si ferma un metro prima o un metro dopo il confine del proprio Comune. Lo abbiamo visto di recente anche dalle nostre parti". Lo afferma con un post su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra a Rimini Jamil Sadegholvaad riferendosi all'aggressione con un colpo di pistola avvenuta alle 21 di mercoledì a Borghi (Fc) ai danni del 63enne Rosario De Sisto.

"Quanto è accaduto a Borghi è l’ennesimo segnale di quanto, in Regione, in Romagna, in Riviera, occorra tenere ben alta la guardia contro quell’arcipelago chiamato "criminalità organizzata". Un agguato risolto con modalità da brividi. Facciamo finta di niente perché siamo al qua del confine? - prosegue Sadegholvaad - Attenzione. I tentativi di infiltrazione, e di vera e propria penetrazione, della criminalità organizzata nel ricco tessuto economico dell’Emilia-Romagna sono realtà, messa in luce da questi episodi e da decine di inchieste giudiziarie. La crisi economica e quindi la crisi pandemica, che hanno messo in ginocchio imprese, aziende, industrie, rende ancora più nevralgico e sensibile il settore economico e finanziario di un territorio ricco come quello romagnolo. Bisogna moltiplicare le antenne. I Comuni, l’associazionismo, le istituzioni, le organizzazioni sindacali devono sempre più alzare queste antenne".