Nel dossier "Rimini ad altra velocità" l'idea di prolungare l'Eurocity Zurigo-Bologna fino alla Riviera

Il Dipartimento Trasporti dei Giovani Democratici della provincia di Rimini ha incontrato l’assessore regionale alla mobilità e al turismo, Andrea Corsini. L’occasione è stata per consegnare il documento “Rimini ad altra velocità” e discutere assieme dei suoi contenuti, quali il prolungamento del treno Eurocity Zurigo-Bologna, nei mesi estivi, anche a Rimini; la presenza durante i periodi significativi dell’anno, come festività natalizie e pasquali o importanti manifestazioni fieristiche, dell’Eurocity Monaco-Rimini, già attivo nel periodo estivo; la possibilità di contare tutti i giorni e annualmente su un collegamento veloce su ferro da e per Firenze, Roma e Napoli e il miglioramento e potenziamento delle linee del Tpl nella città di Rimini, per favorire l’interscambio col Metromare e incrementare l’uso del mezzo collettivo in città.

Questo, nell’ottica e la consapevolezza, che se migliorano le connessioni su ferro e del Tpl per Rimini, ne beneficia l’intera provincia e Romagna. Nel medio lungo periodo, si è discusso anche del fondamentale quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Castelbolognese e Bologna, fondamentale sia per i collegamenti del trasporto regionale sia per quelli a lunga percorrenza, oltre che per quelli merci. Il dipartimento trasporti dei Giovani Democratici di Rimini è costantemente al lavoro e all’ascolto per contribuire alla discussione per il miglioramento delle connessioni territoriali, e lo farà anche in futuro con iniziative di confronto.

"Intanto la struttura tematica accoglie con soddisfazione e piacere la notizia dell’arrivo, dal mese di maggio, di nuovi voli allo scalo aeroportuale di Miramare (il primo sabato 28 maggio da Kiev), grazie all’ insediamento nello stesso da parte di Anex Travel Group, secondo operatore turistico al mondo per fatturato. Tutto ciò permetterà una riviera più connessa col mondo e maggiori opportunità per l’economia del territorio" dicono i giovani democratici.