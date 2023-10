Giornata Internazionale del Caffè: il 1 ottobre si celebra la bevanda più amata nel mondo

Espresso, decaffeinato, d'orzo, corto, lungo, macchiato, corretto, americano, ginseng, shakerato. Queste, sono soltanto alcune tra le numerose e svariate tipologie e declinazioni di una tra le bevande più apprezzate e consumate al mondo: il caffè. L'Organizzazione Internazionale del Caffè, a partire dall'anno 2015, identifica nel 1 ottobre la giornata attraverso la quale rendere omaggio e celebare l'energizzante bevanda.

Dunque, tazzina in pugno e tutti pronti a festeggiare la Giornata Internazionale del Caffè e le sue "molteplici" tostature.

Caffè: proprietà

La caffeina presente nel caffè consente di ottenere un’immediata sferzata di energia, contrastando così il senso di affaticamento, stanchezza e spossatezza, migliorando il nostro stato vigil e permettendoci infine, di reagire ad ogni situazione con maggiore chiarezza e in minor tempo. La caffeina, inoltre "vanta" la capacità di stimolare il metabolismo e avere per di più un vero e proprio effetto analgesico, in grado pertanto di contrastare il dolore fisico (molto utile in caso di mal di testa).

Il caffè è poi ricco di sostanze antiossidanti, che consentono di contrastare lo stress ossidativo, di mantenere l'organismo giovane a lungo nel tempo, di stimolare in modo eccellente il sistema nervoso. Sembra inoltre che abbia un effetto protettivo sul sistema nervoso.

Ma quanti caffè si possono assumere al giorno? La maggior parte delle persone consuma in media un paio di tazzine di caffè al giorno. Stando a recenti studi scientifici, sembra che sia possibile arrivare sino a 4 tazzine di caffè al dì senza che questo comporti problemi sulla salute, sempre che ovviamente non siano presenti patologie per le quali invece il consumo di caffè è sconsigliato, come ad esempio problematiche cardiache oppure ipertensione. In gravidanza, il cosumo di caffè è possibile, a patto che se ne limiti il consumo. Stanchezza pomeridiana: consigli e rimedi naturali per contrastarla (senza il caffè)

Caffè, un rituale quotidiano e sociale

Il ruolo del caffè è qualcosa che va oltre i semplici discorsi legati all’economia e alla gastronomia, si tratta infatti di un simbolo inconfondibile della cultura italiana, una sorta di vero e proprio rituale quotidiano e sociale.

Non c'è nulla di più confortante e piacevole del "borbottare" della caffettiera sopra ai fornelli e l'espandersi per casa del suo avvolgente aroma, concludere il pasto sorseggiando l'aromatica bevanda oppure concedersi una pausa tra un impegno e l'altro o in compagnia di amici, davanti ad un'ottima tazzina.

Dunque, quale migliore occasione di questa giornata, per festeggiare e rendere omaggio all'aromatica bevanda, assaporandone una tazzina.

Non è necessario tuttavia spingersi lontano, per gustare un ottimo caffè. Anche a Rimini ci sono svariate eccellenze e realtà, in grado di rispondere e soddisfare la "sete" di estimatori e consumatori. A redigere la classifica dove è d'obbligo una sosta, ci ha pensato la rinomata rivista enogastronomica del Gambero Rosso, stilando una classifica delle migliori caffetterie tra le quali si distinguono anche due locali del territorio.

Staccoli Caffè

La Pasticceria e Caffetteria Staccoli sin dal lontano 1952 "prende per la gola" cittadini e turisti, quando Giuseppe e Assunta, mugnai da generazioni, aprirono la prima pasticceria della città, inizialmente in via Carducci e poi in via XX Settembre, dove ancora ha sede l’Antica Pasticceria. Staccoli Caffè ha ricevuto oltre dieci anni consecutivi il riconoscimento tra i Migliori Bar d’Italia del Gambero Rosso, a simboleggiare l’alta qualità del prodotto e del servizio. Nell’edizione 2019, oltre ai 3 chicchi e alle 3 tazzine, Staccoli Caffè ha ricevuto dal Gambero Rosso anche una menzione speciale “per la proposta di qualità particolarmente alta sul territorio, dalla ricerca delle materie prime alla loro trasformazione, declinando la tradizione in modo contemporaneo”.

Nel 2016 la famiglia Staccoli ha rinnovato l’Antica Pasticceria di via XX Settembre, con un design più moderno e un dehor esterno, pur mantenendo la tradizione in tutti i prodotti che non sono mai cambiati, come il Miacetto, la storica pizza al taglio e tutte le paste da colazione, in particolare i bomboloni.

A 70 anni dalla prima apertura, a dicembre 2022 Staccoli ha rinnova lo shop prima dedicato a cioccolato e vino per creare uno spazio più ampio dedicato alla pasticceria e alla cioccolateria. Uno spazio innovativo, disegnato dall’Architetto Raffaella Morosini, di ispirazione industrial chic, in cui i prodotti della tradizione si sposano con i nuovi prodotti di pasticceria fresca, torteria e cioccolateria. Al piano soppalcato, è stato allestito un piccolo Museo del Cioccolato con esposte attrezzature per la lavorazione del cioccolato che risalgono alla prima metà del ’900.

Rinaldini

Due locali a Rimini, tre a Milano – di cui un corner in Rinascente – e uno a Roma fanno del celebre chef e pastry chef, pluricampione del mondo di gelateria e pasticceria, uno dei volti imprenditoriali più affermati del settore pastry&food. Il nuovo locale in viale Vespucci a Rimini promette un’esperienza a 360 gradi grazie a una eclettica proposta dolce e salata. Tra le referenze clou, la Pizza Stirata d’Autore, personale versione della pizza romana stirata. Interessante anche la componente beverage che comprende un’ampia cocktail list, dall’aperitivo al dopocena. Quella di Viale Vespucci è insomma una vera boutique del buon cibo, nella suggestiva cornice della nuova passeggiata del mare: massima cura di ogni dettaglio, dalla gastronomia all’ambiente, rendono il locale un luogo ideale dove rilassarsi e vivere momenti di convivialità. In Piazza Francesca da Rimini ha poi fatto debutto Rinaldini Chiosco.