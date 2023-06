Ha aperto un nuovo "regno" dei cassoni, in centro storico un fast food romagnolo come a Bologna

L'offerta gastronomica del centro città di Rimini si arricchisce degli ingredienti e sapori dell'antica tradizione di Romagna, con l'apertura del nuovo punto vendita de Bello Garno Il Cassone riminese. Nonostante il periodo storico di forte incertezza, segnata da costi di gestione sempre più elevati e concorrenza di vario genere, il giovane imprenditore Andrea (originario di Verucchio) e i propri soci (di Bologna) "scommettono" su uno tra i prodotti salati distintivi e più apprezzati del territorio: il cassone.

"Lievitando" i propri punti vendita, il goloso “fast food romagnolo” era infatti già presente dal 2018 nella realtà gastronomica della città di Bologna (nelle vicinanze di Piazza Maggiore), proponendosi alla città come "prima cassoneria d'Italia". All'epoca, gli impasti venivano realizzati in Romagna e successivamente trasportati nel capoluogo emiliano, dove venivano in un secondo momento lavorati, farciti e proposti alla clientela.

A tal proposito, i gestori tengono a precisare che l'offerta gastronomica alla quale intendono rispondere, rispetto alla concorrenza presente sul mercato, è volutamente incentrata sulla preparazione e vendita di cassoni, in cui tuttavia può trovare spazio anche qualche proposta di piadina. Il tutto, rigorosamente nel segno della tradizione e senza alcuna "applicazione" di modernità o estro gastronomico. "Il cassone per eccellenza è quello pomodoro e mozzarella, nessuna proposta gourmet".

I giovani, dunque, attraverso le proprie squisite preparazioni salate intendono valorizzare la tradizione, il territorio e le squisitezze di Romagna e apportando al tempo stesso un prezioso "contributo" alla comunità attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nel centro della città.

Nella giornata di venerdì (23 giugno) l’appetitosa attività ha tagliato il nastro di questa nuova avventura in Corso d'Augusto, con la quale intende "prendere per la gola" gli abitanti della città attraverso una variegata e gustosa selezione di cassoni (circa 20) e piadine dalle molteplici combinazioni di ingredienti e farine (integrale, grani antichi, farro), tra proposte senza glutine per intolleranti e non, ad opzioni vegane e senza lattosio e attraverso l'impiego e la valorizzazione di prodotti enogastronomici rigorosamente del territorio.