Dare nuova vita e linfa al Centro Ausa, da un'idea dei giovani titolari del bar nasce la Festa di Quartiere

L’idea iniziale era semplicemente creare un qualcosa di grande e che comunicasse una nuova vita e una nuova gestione di uno dei bar più frequentati del Centro Ausa, il Nasdaq Cafè. L’entusiasmo poi e la voglia di fare che contraddistingue i progetti giovani ha fatto trasformare quello di venerdì, 23 giugno, in una vera e propria Festa di Quartiere del Centro Ausa, che non si è fermata solo a via Euterpe ma ha coinvolto tutto il quartiere, e che prenderà vita dalle ore 19 con l’aiuto e la collaborazione di tutti gli esercenti.

Collocato in una posizione strategica, vicinissimo all’uscita dell’A14 e all’inizio del nuovo Parco della Cava che collega il Palazzo dei Congressi direttamente al mare, il Quartiere Ausa è da sempre uno snodo importante e un punto di ritrovo sia per chi arriva a Rimini, trattandosi del primo quartiere che si incontra, sia per chi abita ed è residente, ed è abituato a frequentarlo per l’ampia concentrazione di attività che da sempre lì si trovano: un micro mondo a sé stante, che possiede tutto e ha tutto a disposizione nel giro di pochi metri quadrati: il supermercato, le Poste, il caffè di Quartiere, il panificio, la polleria e il fruttivendolo.

“L’abbiamo scelto e sempre amato e dall’inizio di quest’anno abbiamo preso le redini del Nasdaq innanzitutto perché in questo quartiere ci viviamo, e in secondo luogo perché a Rimini è uno di quei quartieri in cui è ancora possibile sentire senso di prossimità fra le attività e vicinanza fra le persone, che qui si conoscono tutte - commenta Ausilia Irmici, titolare e gestore del Nasdaq insieme ai soci Giulia Zavatta e Daniele Botto, tutti under 35, e convinti e volenterosi di voler portare aria di cambiamento e tante sorprese a partire da quest’anno. “La clientela e le persone che invece non sono di questo quartiere ogni giorno sono comunque tantissime, trovandosi in un punto cruciale della città, disponendo di tantissimi parcheggi, avendo di fronte una scuola elementare e la polisportiva più grande di Rimini. Non ci si annoia mai, e al nostro bancone ogni giorno prendono il caffè più di mille persone, dalla mattina prestissimo siamo infatti uno dei pochissimi bar che apre alle 5.30 al mattino e fa servizio continuato fino alla sera alle 20”.

Quella di venerdì 23 giugno è la prima di un appuntamento che si ripeterà anche a settembre, solstizio d’estate e solstizio d’Autunno, e che avrà luogo per via Euterpe dalle ore 19 con l’aperitivo in musica, e che proseguirà poi dalle ore 20 con la musica rock di Miami & The Groovers. Proposte alcoliche per brindare insieme e piatti di accompagnamento itineranti, offerti e preparati da tutte le attività coinvolte, fra le quali anche Sfoglia Matta, il nuovo pastificio e laboratorio artigianale di quartiere, Pollo&friends e la storica Gelateria Pellicano, che qui ha uno dei suoi punti più importanti e storici punti in città.