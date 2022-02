L'assessore alla mobilià: "Aumentiamo i servizi per alleggerire il traffico delle auto private in città"

L'assessora alla Mobilità Roberta Frisoni rilancia il progetto di Rimini smart city. E spiega gli obiettivi. “Siamo al lavoro per ampliare i servizi rivolti a cittadini e turisti per una mobilità sempre più attenta all’ambiente, capace di intercettare le opportunità offerte dalla tecnologia e che punta ad alleggerire il peso delle auto private sulle strade della città. Servizi integrati che incentivano l’uso di modalità alternative all’auto. Fra le novità più importanti, dopo la sperimentazione del 2021 e gli ottimi risultati ottenuti in termini di gradimento e con una costante crescita nel numero di utilizzatori, in particolare nella stagione estiva, abbiamo deciso di estendere il periodo di utilizzo dello Shuttlemare a partire dai weekend di Pasqua e in occasione degli eventi e a ravvicinare le corse del Metromare, trasformando i nostri servizi innovativi in offerta sempre più organica e integrata nella mobilità cittadina”.

Smart City - In spiaggia si andrà con i mezzi pubblici

Mobilità green - Sempre più monopattini e bici elettriche

“Start Romagna dialoga costantemente con le amministrazioni – commenta il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti - al fine di trarre le indicazioni per fornire un servizio che sia rispondente alle esigenze dei cittadini e funzionale ai cambiamenti delle città. Attraverso questo rapporto collaborativo vogliamo porre le basi per convertire sempre più persone al trasporto pubblico, affinché possa essere un attore principale nella transizione ad una mobilità sempre più sostenibile”.