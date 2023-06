Si affaccia sul terrazzo e precipita nel vuoto, paura per un bambino di 6 anni

Momenti di paura, nella prima mattinata di giovedì, per un bambino di 6 anni che è precipitato nel vuoto ma la provvidenziale presenza di una tettoia che ha attutito la caduta ha evitato la tragedia. Tutto è successo intorno alle 8.30 in una palazzina al civico 47 di via San Salvador, a Torre Pedrera, dove secondo quanto emerso il piccolo si è sporto dal terrazzino al secondo piano della struttura. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo e dopo un volo di circa 3 metri è finito sulla copertura esterna di un bar. E' scattato l'allarme e, sul posto, si è precipitata l'ambulanza del 118 e per precauzione è stato fatto alzare anche l'elisoccorso da Ravenna. Il bambino è sempre rimasto cosciente e avrebbe riportato traumi di lieve entità ma, per sicurezza, è stato comunque trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. In via San Salvador, per gli accertamenti del caso, è intervenuta una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini.